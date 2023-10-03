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Bitlis'te polis memuru şehit oldu

Bitlis'te polis memuru şehit oldu

BİTLİS'te görev yapan polis memuru Ertuğrul Kırık, görev sırasında yaşanan silah kazasında yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kınık tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada polis memuru Kırık’ın görev esnasında meydana gelen silah kazası sonucu yaralandığı, kaldırıldığı Tatvan Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, “Şehit polis Memuru Ertuğrul Kırık’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz” denildi.

Şehit polis memuru Kırık için bugün sabah saat 10.00'da Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) tören düzenlenecek.

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