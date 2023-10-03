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Tartışılan öğretmen mülakatları hakkında Tekin net konuştu! Görmek zorundayım...

Tartışılan öğretmen mülakatları hakkında Tekin net konuştu! Görmek zorundayım...

Öğretmen alımlarında mülakat tartışması sürüyor. Özellikle ‘torpil’ iddialarına neden olduğu için her dönemde tepki çeken mülakat uygulaması ile yeni bir açıklama geldi.

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Öğretmen alımlarında tepkilere neden olan mülakatla ilgili tartışmalar sürüyor. Seçimler öncesinde mülakatların kaldırılması AK Parti’nin vaatleri arasında yer alıyordu ancak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin mülakat sisteminde değişiklik yaparak sürdürmekte kararlı. Tekin yaptığı son açıklamasında bu kez de "İstihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım." diyerek mülakat sisteminin gerekli olduğunu belirtti.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Meclis'te düzenlenen yeni yasama yılı resepsiyonunun ardından NTV'ye konuştu. Öğretmen alımında mülakat tartışmalarını değerlendiren Tekin, "İstihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım." dedi.

Tekin, "Siz nasıl çocuğunuzu bir okula yazdırırken öğretmeni görüyorsanız ben de size mahçup olmamak için istihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım. Bundan daha doğal bir şey yok ve ben size açık çek veriyorum. Objektiflik için adillik için ne gerekiyorsa bu tedbirleri alalım diyorum." diye konuştu.

"Aday kimin huzurunda mülakata gireceğini bilmiyor"

Bakan Tekin, öğretmen alımında mülakat sisteminin değişeceğini de söyledi. Yeni sistemi anlatan Tekin, "Aday kimin huzurunda mülakata gireceğini bilmiyor. Jüri üyeleri kimin mülakata gireceğini bilmiyor. Aday cevaplarını sınavın son 5 dakikası kağıda yazıp "Şunları söyledim" diye altına imza atıyor ve kamera kaydı alacağız. Hatta bunun dışında öneriniz varsa objektif olduğuna, adil olduğuna inanıyorsanız getirin onu da uygulayalım. Buna neden itiraz ediyor insanlar anlamıyorum." ifadelerini kullandı.

"Neden kul hakkı yiyeyim"

Adaletsizlik yapmamak üzere kendilerini şartladıklarını söyleyen Tekin, "Neden kul hakkı yiyeyim. Tanımadığım birisi için neden beddua alayım." dedi.

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