Şahinler suç örgütünün lideri Mehmet Şahin tutuklandı

Kamuoyunda 'Şahinler' olarak bilinen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde aralarında örgütün lideri olduğu öne sürülen Mehmet Şahin'in de bulunduğu 22 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, kamuoyunda Şahinler olarak bilinen ve liderliğini Mehmet Şahin'in yaptığı öne sürülen organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgüt yöneticilerinin ve üyelerin karıştığı toplam 18 eylem tespit edilmişti. Soruşturma çerçevesinde tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın ve Samsun olmak üzere toplam 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Düzenlenen operasyonlar sonucu gözaltına alınan şüphelilerden 40'ı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüphelilerden 36'sı 'yağma', 'suç örgütü kurma, yönetme, üye olma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.

Mehmet Şahin'in de arasında bulunduğu 22 şüpheli tutuklandı

Örgütün lideri olduğu öne sürülen Mehmet Şahin ile örgütün finansörü olduğu iddia edilen Salih Yiğiner'in de arasında bulunduğu 22 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 18'i ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.