Halk TV, Ayşenur Arslan'ı kovdu! Teröristlere 'masum çocuklar' demediği kalmıştı

Halk TV canlı yayınında yaptığı skandal çıkışlarla tanınan Ayşenur Arslan'ın Ankara saldırganı teröristler için sarf ettiği sözler ortalığı karıştırdı. RTÜK, Halk TV ve Arslan için inceleme başlattı. Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu, Ayşenur Arslan'ın Medya Mahallesi programına son verildiğini açıkladı.

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Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) Ankara'daki bombalı saldırı hakkındaki sözleri nedeniyle inceleme başlatılan gazeteci Ayşenur Arslan'ın Medya Mahallesi programını sonlandırma kararı aldıklarını duyurdu.

Belki de bomba olduğunu bilmiyordu!

Ayşenur Arslan, Halk TV'deki programda"Belki kendisini patlattı denilen kişi, terörist üzerinde ya da arabada uzaktan kumandalı patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Çünkü o kadar manasız ki gelip hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız her şeye aykırı durup dururken kendini patlatmış." demişti.

Ayşenur Arslan'ın sözleri sınırı aşıyor

Arslan'ın açıklamalarını "talihsiz sözler" olarak değerlendiren Mahiroğlu, "Aynı programda terör lanetlenmiş olsa da, Halk TV’nin en başta bahsettiğimiz duruş ve bakışının sınırlarını aşmaktadır. Bu sebeple programın sonlandırılması kararını aldığımızı, kamuoyuna üzüntülerimizle duyururuz" dedi. Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Halk TV olarak ülkemize demokrasinin yerleşmesi için çok sesliliğe büyük önem veriyoruz. Bugüne kadar birçok bedel ödeyerek, her türlü cezaya ve baskıya rağmen farklı sesleri ve muhalif duruşları ekranımızda yansıtmaktan geri adım atmadık, atmayacağız da. Halk TV ülkemizde demokrasinin gelişmesi için vazgeçilmez bir nefes borusudur. Bu konuda tek kırmızı çizgimiz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti devletinin bölünmez bütünlüğüdür. Halk TV, güvenlik güçlerimizin bu kapsamda yürüttüğü terörle mücadelenin kayıtsız şartsız yanındadır. Dün yayınlanan Medya Mahallesi programında canlı yayında edilen talihsiz sözler, aynı programda terör lanetlenmiş olsa da, Halk TV’nin en başta bahsettiğimiz duruş ve bakışının sınırlarını aşmaktadır. Bu sebeple programın sonlandırılması kararını aldığımızı, kamuoyuna üzüntülerimizle duyururuz."