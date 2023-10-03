Enflasyon rakamları belli oldu! Emekli, memur ve çalışanların Ocak zamları büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon rakamlarını açıkladı. Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 4.75, yıllık ise yüzde 61,53 olarak gerçekleşti.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Eylülde TÜFE yüzde 4,75 artarken, yıllık bazda yüzde 61.53'e yükseldi. Yurt İçi ÜFE eylülde yüzde 3,40 artarken, yıllık bazda yüzde 47,44 oldu. Böylece emekli ve memurun yılbaşında alacağı enflasyon farkı da büyüdü.

TÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 9,09 artarken, yıllık enflasyon yüzde 47,83'ten yüzde 58,94'e yükselerek yılın zirvesine yerleşmişti.

Eylül'de en çok artış eğitimde!

Ana harcama grupları itibarıyla TÜFE'de en çok artış yüzde 30,27 ile eğitimde görüldü. Alkollü içecekler ve tütünde yüzde 10,03, konutta yüzde 5,76, ev eşyasında yüzde 5,22, eğlence ve kültürde yüzde 4,66, ulaştırmada yüzde 4,35, lokanta ve otellerde yüzde 4,15, haberleşmede yüzde 3,57, sağlıkta yüzde 3,39, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,32, giyim ve ayakkabıda yüzde 2,59 artış gerçekleşti.

Lokanta ve otellerde fiyatlar ikiye katlandı

Yıllık bazda bakıldığında en yüksek artış yüzde 92,48 ile lokanta ve oteller grubunda meydana geldi. Onu yüzde 80,96 artışla eğitim, yüzde 79,79 ile sağlık, yüzde 76,06 ile ulaştırma, yüzde 75,14 ile gıda ve alkolsüz içeekler, yüzde 67,16 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 63,75 ile ev eşyası, yüzde 55,43 ile eğlence ve kültür, yüzde 46,59 ile haberleşme, yüzde 32,54 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 20,16 ile konut izledi.

128 kalem üründe fiyat artışı oldu

TÜFE'de kapsanana 143 temel başlıktan 128'inde fiyat artışı, 11'inde düşüş gerçekleşirken, 4'ünde değişim olmadı.

ENAG anketi: Yüzde 6.24...

TÜİK'ten önce Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklayan ENAG'a göre ise E-TÜFE Eylül ayında %yüzde 6,24 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 130,13 olarak gerçekleşti. 2023 yılı, Ocak-Eylül dönemi enflasyon oranı ise yüzde 95,33 oldu.