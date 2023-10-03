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Süper Lig ekibinden Emre Belözoğlu bombası

Süper Lig ekibinden Emre Belözoğlu bombası

Kötü gidişat sonrası teknik direktör Tolunay Kafkas ile yollarını ayıran MKE Ankaragücü'nün son olarak Başakşehir'i çalıştıran Emre Belözoğlu ile bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

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Emre Belözoğlu teknik direktörlük serüveninde yeni bir sayfa açabilir. Son olarak Başakşehir'i çalıştıran Emre Belözoğlu için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Tolunay Kafkas'la yollarını ayıran Ankaragücü'nde adaylardan biri de Emre Belözoğlu. Sarı-Lacivertlilerin 43 yaşındaki teknik adamla görüşeceği aktarıldı.

Bir diğer aday...

Öte yandan haber detayında Emre Belözoğlu'nun yanı sıra Ankaragücü'nün adaylarından bir diğerinin Rıza Çalımbay olduğu vurgulandı.

Belözoğlu'nun Başakşehir karnesi

Başakşehir ile toplam 86 maça çıkan Emre Belözoğlu 44 galibiyet, 21 yenilgi ve 21 beraberlik alarak maç başına 1.78 puan ortalaması yakalamıştı.

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