Altın fiyatlarında neler oluyor son 7 ayın en düşük seviyesine indi! Uzmanlardan bomba yorum

Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Yatırımcı şokta! Ons altın son 7 ayın en düşük seviyesinde. Uzmanlar altın fiyatları için ne diyor? Düşüş devam edecek mi? İşte altın piyasasındaki son durum...

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Gram altın 10 günde 100 lira geriledi. Dünyada ons altın fiyatı da 7 ayın en düşük seviyesine indi. Uzmanlara göre, altının yönü için ekonomik veriler takip edilecek. Altının gram fiyatı yeni haftaya da düşüle başladı. Bugün gram altın 1.610 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.695 liradan, Cumhuriyet altını 10.782 liradan satılıyor.

"Alım için fırsat verecektir"

Finansal Danışman Tuncay Turşucu, NTV yayınında altın fiyatlarındaki son durumu değerlendirdi.

Turşucu "Onsun düşmesi etkili oldu.1800'e doğru düşüşler olursa gram altında da aşağıya doğru düşüşler olabilir. Onstan ötürü oluşan hareket. İyi bir hava yok. Bir süre daha altındaki aşağı yönlü seyirler devam edebilir. 1750'lere doğru düşerse olabilir bunlar o sırada içerde oluşacak gram altın rakamı alım için de fırsat verecektir. " dedi.

"Başka bir izahı yok"

Piyasa Uzmanı İslam Memiş de yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

-Kasım’da merkez bankaları altın stoklarını açıklayacak. Eylül-Ekim’de kim ne kadar stoklamış göreceğiz. Faiz artırmak, piyasayı manipüle etmek, sözlü müdahaleden başka birşeyleri kalmadı.

-Altın ve gümüş tarafında yaşanan düşüş dünyada kimsenin öngöremediği bir düşüş. Yani, manipülasyon düşüşü. Bunun kararını da merkez bankaları verir. Her kriz öncesi kendileri stoklar. Rahat olun. Bunun arkası ya küresel bir kriz ya da jeopolitik bir hazırlık. Başka bir izahı yok.