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AFAD müdürü açıkladı: Aktif fayların 31'i bu kentte

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
AFAD müdürü açıkladı: Aktif fayların 31'i bu kentte

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mehmet Buldan, Türkiye’nin karmaşık jeolojik yapısı ve jeodinamik konumundan dolayı çok sayıda aktif fay bulunduğunu kaydederek, bu fayların 31'inin ise Afyonkarahisar’da olduğuna dikkat çekti.

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Buldan, Dinar ilçesinde 28 yıl önce yaşanan 94 kişinin öldüğü ve 250 kişinin de yaralandığı 6.1 büyüklüğündeki depremin yıldönümünde yazılı bir açıklama yaptı. 

Buldan açıklamasında aktif faylara dikkat çekerek, “Can ve mal kayıplarına neden olan Dinar depreminde ve bugüne kadar yaşanan tüm afetlerde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, yaralananlara Allah'tan şifa diliyor ve geçmiş olsun diyorum.

Ülkemiz dünyanın önemli deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer almaktadır. Ülkemizin, karmaşık jeolojik yapısı ve jeodinamik konumundan dolayı çok sayıda aktif fay bulunmaktadır. Bu fayların 31'i de Afyonkarahisar ilimizde bulunmaktadır. Devletimiz tarafından ülke genelinde, afetlere ve özellikle de depremlere karşı gerçekleştirilmeye çalışılan zihinsel ve yapısal dönüşüme dahil olarak tedbirli bir il olmak zorundayız” dedi.

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