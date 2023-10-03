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Abdullah Gül o imamı rezil etti! Depremzede cenazeleri kokuyordu tek kokmayan Suriyeli cenazesiydi

Abdullah Gül o imamı rezil etti! Depremzede cenazeleri kokuyordu tek kokmayan Suriyeli cenazesiydi

Konya'da görevli imam Seyfullah Akyiğit, "Depremde ölenlerin cenazesi kokuyordu. Bir tek kokmayan ceset vardı o da Suriyeliydi" dedi. Hatay'da hastanede görev başında hemşire eşini kaybeden Abdullah Gül, o imamla konuştu. Öyle şeyler söyleyip öyle sorular sordu ki, imam Akyiğit fena madara oldu... Diyanet, o imam hakkında inceleme başlattı.

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Konya'da görev yapan imam Seyfullah Akyiğit, "Depremde ölenlerin cenazesi kokuyordu. Bir tek kokmayan ceset vardı o da Suriyeliydi" sözleri büyük tepki çekti. Depremde Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasında görev başında hayatını kaybeden hemşire Asiye Gül'ün eşi Abdullah Gül, imam Akyiğit hakkında "halkı alenin kin ve düşmanlığa tahrik" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla dava etti. Diyanet İşleri Başkanlığı, imam Seyfullah Akyiğit'in sosyal medyaya yansıyan ifadelerine ilişkin inceleme başlattı

O imam ile yaptığı konuşma...

Abdullah Gül, imam Seyfullah Akyiğit ile aralarında geçen konuşmayı Sözcü'den İsmail Saymaz'a anlattı. İşte Abdullah Gül ile imam Akyiğit arasında geçen o konuşma:

Abdullah Gül: Neden böyle yaptınız?
Seyfullah Akyiğit: Maneviyat için.

Deprem bölgesine hiç gitmemiş

Gül: Hataya depremde geldiniz mi? Kaç cenaze yıkadınız?
Akyiğit: Hiç yıkamadım. Arkadaşlardan duydum
Gül: Biz içecek su bulamazken, onlar nasıl yıkamak için su buldu? Biz cenazeleri yıkamadan defnettik.
Akyiğit: Manevi duyguları artırmak için söyledim, siyasete çektiler.

'Hutbede 'neden koktuklarını da anlat'

Gül: Maneviyat peygamberin şehitlikle müjdelediği insanların cenazesine kokmuş demekle mi oluyor? Madem maneviyattan bahsediyorsunuz, bu hafta hutbenizde insanların kokmasına sebep olanlar için de konuşun.
Akyiğit: Siyaset yapmıyoruz.

Dua edin, size müftülük versinler

Gül: Suriyeli Türk ayrımı yaparak, siyaset yaptınız. Dua edin, size müftülük versinler. Öbür dünyada bu vebal sizden sorulacak. Bari bu dünyada yalakalığın mükafatını alın. Size hakkımızı helal etmiyoruz.

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