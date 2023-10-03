BIST 8.543
DOLAR 27,50
EURO 28,87
ALTIN 1.614,91
HABER /  GÜNCEL

Bugün başladı 81 ilde 13 Ekim'e kadar sürecek!

Bugün başladı 81 ilde 13 Ekim'e kadar sürecek!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün itibarıyla et-et ürünleri, süt-süt ürünleri ile yumurta işletmelerine yönelik ülke genelinde 13 Ekim'e kadar sürecek eş zamanlı denetimlerin başladığını duyurdu.

Abone ol

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nce yıl boyu gerçekleştirilen rutin denetimlere ilaveten, farkındalığın artırılması amacıyla eş zamanlı denetimlerin başlatıldığını belirtti.

Yumaklı, denetimlerin ilkinin 21 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde lokanta, restoran, kafe, otel gibi toplu tüketim yerlerine, 2'ncisinin ise 12-29 Eylül tarihlerinde kasap ve şarküteri ile bakkal, market, büfe gibi gıda satış yerlerine yönelik gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Yumaklı, bugün itibarıyla et-et ürünleri, süt-süt ürünleri ve yumurta işletmelerine yönelik 13 Ekim tarihine kadar sürecek eş zamanlı denetimlerin başladığını bildirerek, "Rutin denetimlerimize ilaveten bugün itibarıyla başlayacak eş zamanlı denetimlerimiz ülke genelinde 2 hafta sürecek. Konusunda uzman 7 bin 628 personelimizin görev alacağı denetimlerimizde, söz konusu işletmelerde; teknik ve hijyenik koşullarda üretim, izlenebilirliğin sağlanması ve kayıtların tutulması, depolama ve muhafaza koşullarının uygunluğu gibi hususlara ağırlık verilecek" dedi.

"Tedbiri almaya devam edeceğiz"

Yumaklı, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıda tüketmesinin halk sağlığının korunmasında büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Özellikle kasap ve şarküteri ile bakkal, market, büfe gibi gıda satış yerlerinin denetimlerine bu dönemde ağırlık veriyoruz. Tüketicilerimizin güvenilir gıdaya gönül rahatlığıyla ulaşması için gereken her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

62 bin 372 işletmeden 406’sına cezai işlem uygulandı

Yumaklı, 12-29 Eylül tarihlerinde ülke genelinde kasap ve şarküteri ile bakkal, market ve büfe gibi denetimlerde 62 bin 372 işletmeden 406’sına cezai işlem uygulandığını belirtti. Yumaklı, şunları kaydetti: "Kurallara uyan, gıda imal ve satış yerlerinde vatandaşımızın sağlığını gözeten işletmelerimize özellikle teşekkür ediyorum. Bakanlığımız her zaman olduğu gibi bundan sonra da tüketicilerimizin ve kurallara uymaya özen gösteren işletmelerimizin yanında olacaktır. Bunun yanında bakanlığımızca farklı sektörlere yönelik denetimlerimiz bundan sonra da hız kesmeden devam edecek."

Bakan Yumaklı, vatandaşlara olumsuz bir durumla karşılaştıkları zaman 'Alo 174 Gıda Hattı’nı aramaları çağrısında bulunarak, "Bu bir vatandaşlık görevidir ve gıda güvenilirliği ile tüketici menfaatleri açısından büyük önem taşımaktadır" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
4 kişiyi öldürüp cesetleri derin dondurucuya koymuştu! Yeni detaylar ortaya çıktı
4 kişiyi öldürüp cesetleri derin dondurucuya koymuştu! Yeni detaylar ortaya çıktı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den emekli maaşı zammı açıklaması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den emekli maaşı zammı açıklaması
İşte Fenerbahçe-Spartak Trnava maçını yönetecek hakem
İşte Fenerbahçe-Spartak Trnava maçını yönetecek hakem
Bakan Alparslan Bayraktar açıkladı! Ücretsiz doğal gaz için devlet ne kadar ödedi?
Bakan Alparslan Bayraktar açıkladı! Ücretsiz doğal gaz için devlet ne kadar ödedi?
Berlusconi'nin sevgilisi, 100 milyon euroluk mirasla kayıplara karıştı! "Bu kadar gözyaşı yeter"
Berlusconi'nin sevgilisi, 100 milyon euroluk mirasla kayıplara karıştı! "Bu kadar gözyaşı yeter"
AFAD müdürü açıkladı: Aktif fayların 31'i bu kentte
AFAD müdürü açıkladı: Aktif fayların 31'i bu kentte
Abdullah Gül o imamı rezil etti! Depremzede cenazeleri kokuyordu tek kokmayan Suriyeli cenazesiydi
Abdullah Gül o imamı rezil etti! Depremzede cenazeleri kokuyordu tek kokmayan Suriyeli cenazesiydi
Ekim ayı kira artış oranı belli oldu, kaç para oldu?
Ekim ayı kira artış oranı belli oldu, kaç para oldu?
Altın fiyatlarında neler oluyor son 7 ayın en düşük seviyesine indi! Uzmanlardan bomba yorum
Altın fiyatlarında neler oluyor son 7 ayın en düşük seviyesine indi! Uzmanlardan bomba yorum
Fenerbahçe 14 maçlık seride savunmada kale ördü hücumda etkin
Fenerbahçe 14 maçlık seride savunmada kale ördü hücumda etkin
Dışişleri Bakanlığı, Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutladı
Dışişleri Bakanlığı, Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutladı
Varis çoraplarından çıkanlar hayrete düşürdü: 7 buçuk milyon TL değerinde...
Varis çoraplarından çıkanlar hayrete düşürdü: 7 buçuk milyon TL değerinde...