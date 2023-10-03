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Samsun'da kamyonetle çarpışan minibüs uçuruma yuvarlandı

Samsun'da kamyonetle çarpışan minibüs uçuruma yuvarlandı

SAMSUN'un Salıpazarı ilçesinde kamyonetle çarpıştıktan sonra uçuruma yuvarlanan minibüsteki 4 kişi yaralandı, yanan araç kullanılamaz hale geldi.

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Cevizli Mahallesi'nde Sinan Keskin idaresindeki 55 C 6690 plakalı minibüs ile İbrahim Fidan yönetimindeki 55 AGY 709 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan minibüs yaklaşık 300 metre uçuruma yuvarlandı.

Sürücü ile minibüste yolcu olarak bulunan Cevizli İlkokulunda öğretmen oldukları öğrenilen Emrullah Dündar, Ebru Çetin ile aynı okulda hizmetli olarak çalışan Neşe Aslan yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla sedyelerle ambulanslara taşındı.

Yaralılar çıkarıldıktan sonra alev alan minibüs tamamen yandı.

Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Emrullah Dündar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğerleri ise Çarşamba Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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