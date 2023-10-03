Ukrayna tahıl krizinde Polonya'nın istediği oldu

Polonya, Ukrayna ve Litvanya tarım bakanları, ürün denetimlerinin Polonya sınırından Litvanya limanlarına aktarılması suretiyle Ukrayna tahılının, Polonya üzerinden transit geçişini kolaylaştıracak bir anlaşmaya vardı.

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Polonya Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, üç ülkenin tarım bakanlarının çevrim içi toplantı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "Bakan Robert Telus, Litvanya Tarım Bakanı Kestutis Navickas ile Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Mykola Solskiy ile yaptığı görüşmelerin ardından yarından itibaren Ukrayna'dan gelen sevkiyatların, Litvanya limanlarında denetleneceğini bildirdi." ifadesi kullanıldı.

Buna göre, Ukrayna'dan gönderilen tahıl, Polonya üzerinden transit şekilde daha hızlı geçecek ve denetim artık Polonya yerine Litvanya'daki limanlarda yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polonya Tarım Bakanı Telus, "Bu, Polonyalı çiftçiler, Ukrayna, Avrupa Birliği ve hatta tüm dünya için iyi bir gelişme. Zira Ukrayna'dan gelen tahıl, ihtiyaç duyulan bölgelere gitmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Polonya-Ukrayna tahıl krizi

AB Komisyonunun Ukrayna tahılına uygulanan kısıtın uzatılmayacağını açıklamasının ardından Polonya, Ukrayna'dan tahıl ithalatına uyguladığı ambargoyu uzatma kararı almıştı.

Varşova'nın bu adımı Kiev'in Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) şikayette bulunmak da dahil olmak üzere sert tepki vermesine neden olmuştu. Buna karşılık Varşova, yaptırım listesine daha fazla Ukrayna malı eklenebileceği uyarısında bulunmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Avrupa'daki bazı kesimleri, tahıl ihracatı konusunun Rusya'ya fayda sağlamasına izin vermekle suçlamıştı.

Zelenskiy'nin sözleri Polonya'nın öfkeli tepkisine yol açmış, Ukrayna'nın Varşova Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrılarak protesto edilmişti.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, 20 Eylül'de iki önemli açıklama yapmıştı.

Morawiecki, Polsat News televizyonuna verdiği ilk demeçte, "Ukraynalı yetkilileri uyarıyorum eğer çatışmayı bu şekilde tırmandırırlarsa, Polonya topraklarına ithalat yasağına daha fazla ürün ekleyeceğiz." değerlendirmesinde bulunmuş, akşam saatlerinde yaptığı ikinci açıklamada ise "Artık Ukrayna'ya herhangi bir silah göndermiyoruz, çünkü artık kendimizi en modern silahlarla silahlandıracağız." ifadelerini kullanmıştı.

İki ülkenin Ukrayna tahılı konusunda gerginlik yaşadığı günlerde Baltık ülkelerinden yetkililer bu bölgede bulunan limanların kullanılması konusunda çağrıda bulunmuştu.