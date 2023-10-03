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Evlilik teklifini reddeden hemşireyi öldürdü! Mahkeme başkanının ısrarına rağmen...

Evlilik teklifini reddeden hemşireyi öldürdü! Mahkeme başkanının ısrarına rağmen...

KARAMAN'da evlilik teklifini reddeden hemşireyi silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Karaman Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin B. sanık ve müşteki avukatları, hayatını kaybeden Emine Ay'ın annesi Havva ile babası Mehmet Ay katıldı, tutuksuz sanık Bayram S, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dahil oldu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılan sanık Hüseyin B, mahkeme başkanının ısrarına rağmen sorulara cevap vermedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile ailenin avukatı ise sanığın iddianame doğrultusunda cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatları da sanıkların beraatini istedi.

Bayram S. ise olayla ilgisinin olmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, Hüseyin B'yi müebbet hapis cezasına çarptırdı, Bayram S'nin ise beraatine karar verdi.

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