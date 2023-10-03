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Bakan duyurdu! Ziraat Bankası kartlarına tanımlandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bakan duyurdu! Ziraat Bankası kartlarına tanımlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hububat üreticilerinin mazot ve gübre desteğinin Ziraat Bankası kartlarına tanımlandığını duyurdu.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere destek ödemesi kapsamında bir açıklama yaptı. 

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Hububat üreticilerimizin kışlık ekimler için hazırlık dönemi başında ihtiyaç duyduğu mazot ve gübre desteği, bugün itibarıyla Ziraat Bankası kartlarına tanımlandı. Bu kapsamda çiftçilerimize yaklaşık 11,2 milyar lira destek ödemesi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

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