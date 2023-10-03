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'Muharrem İnce' paylaşımları davasında ilk duruşma tarihi belli oldu

'Muharrem İnce' paylaşımları davasında ilk duruşma tarihi belli oldu

Sosyal medyada Muharrem İnce'ye yönelik paylaşımlar yapan "Ankara Kuşu" adlı hesabın kullanıcısı Oktay Yaşar ile Veli Koçak 9 Kasım'da hakim karşısına çıkacak. Yaşar ve Koçak'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan cezalandırılması talebiyle düzenlenen iddianame 19. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik "sahte sosyal medya paylaşımları" yapan "Ankara Kuşu" adlı X platformundaki hesabın kullanıcısı Oktay Yaşar ile Veli Koçak'ın yargılanmalarına 9 Kasım'da başlanacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda Yaşar ve Koçak'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan 3’er yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle düzenlenen iddianame 19. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 9 Kasım 2023'te görülmesini kararlaştırdı.

İddianamede, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe kalkışmasında başarısız olmalarından sonra örgüt üye ve yöneticilerinin illegal yollarla yurt dışına kaçtıkları, bulundukları ülkede sosyal medya üzerinden Türkiye aleyhine paylaşım ve dezenformasyon haberler yaparak amaçlarına ulaşmaya çalıştıkları belirtildi.

Cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'ye yönelik hem sahte pornografik video görüntüsü hem de sahte dekontun, provokasyon ve tehdit amaçlı sosyal medyada dolaşıma sunulduğu vurgulanan iddianamede, firari FETÖ mensupları tarafından da daha fazla kitleye ulaşması amacıyla paylaşılan bu görüntülerin, şüpheliler tarafından da yayıldığı anlatıldı.

İddianamede, sanıklar, Yaşar ile Koçak'ın, bilerek ve isteyerek örgüte yardımda bulunmak suretiyle "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

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