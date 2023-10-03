Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Bilal Erdoğan'a: İBB Başkanı adayı olmak istiyorum diyorsan hodri meydan

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasa çağrısına cevap verdi. Kılıçdaroğlu ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulunan Bilal Erdoğan'a da 'hodri meydan' dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu "Siyasiler ailelerini siyasetin dışında bırakmak zorundadır." dedi ve Bilal Erdoğan'a seslendi:



Erdoğan'a tavsiyem var. Aileni siyasete bulaştırma. Bir oğlun var kalkmış bizim İBB Başkanımız hakkında laflar ediyor. Sen kimsin? Gücünü babandan alıyorsan sen zaten adam değilsin. Eğer sen eleştirip de ben İBB Başkanı adayı olmak istiyorum diyorsan hodri meydan. Çık bakalım."





Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Ankara'da bir terör saldırısı oldu, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset sorunları çözme sanatıdır. Siyasetçi ülkenin sorunlarını çözmek için yola çıkar. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyasette köşeyi dönme olmaz. Kadın-erkek hepimiz mücadele edeceğiz. Biz MHP değiliz. Anayasa madde 28 basın hürriyeti. Devletin bankaları ilanları nereye veriyor? Devlet basın ve haber alma hürriyetini sağlayacaktı? RTÜK havuz medyasını görmez ama özgür medya yayın yaptığında incelerler. İnfaz kurumu gibi çalışıyor. Anayasada yer alan basın hürriyetinin gereği yerine getirilmiyor. Çocuk hakları anayasada yazar ama anayasa ayaklar altına alınır çocuğun yiyeceği iki lokma kesilir ve ona verilmez. Diyorlar ki güzel anayasa yapacağız.

Eğitim öğrenim hakkı madde 42...Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksul bırakılamaz. Şanlıurfa'da 70-80 kişilik sınıflar var. Öğretmen nasıl ilgilenecek? Bu ülkenin en temel sorunu eğitim derim. Mülakatı kaldıracağız dediler. Gencecik çocuklarımız iş bekliyor.

Sarayda oturan zat gel demokratik anayasa yapacağız diyor. Sendika kurmanın hakkını vermeyen kişi ile nasıl masaya oturup konuşacağız. Ben senin mi hakkını koruyacağım onların yanında asker gibimi duracağım. Ben işçinin emekçinin yanında duracağım.

Uyuşturucu baronları ile kol kola gezenler kimler? Türkiye'yi uyuşturucu batağının içine soktular. 81 ilde uyuşturucu bağımlıları var. Artık uyuşturucu ile mücadele artık bir milli güvenlik sorununa dönüşmüş durumda. Uyuşturucu patronları kime para veriyor?

"Bunu yapanlar anayasa değişikliği için kapımıza gelmesinler"

Milletvekili dokunulmazlığı... Anayasa madde 83... Can Atalay seçim öncesi gitti başvuru yaptı. Kağıtlarını aldı. Seçime girdin milletvekili oldun hapistesin ve çıkartmıyorlar. Bu hukuku katletmektir. Bunu yapanlar anayasa değişikliği için kapımıza gelmesinler. Milletvekili bir soru sorar. Anayasa madde 98 diyor ki yazılı soru en geç 15 gün içinde cevap veririm diyor. 28. yasama döneminde 26.817 soru önergesine hiç cevap verilmedi. Şimdi gelin demokratik anayasa yapılım diyorlar. Önce siz sorulara cevap verin.

Mahkemeleri kendi arka bahçenin haline getirdiniz. Herkes adalet arıyor. Gelelim Japon atasözüne...Pirincin içindeki siyah taşlardan korkma beyaz olanlardan kork. Tüm adaletsizliği yapan kim? Adı belli Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Gereksiz yere suçlamak doğru değil. 21 yıldır milyar dolarları harcadın hangi sorunu çözdün?

"İBB Başkanı adayı olmak istiyorum diyorsan hodri meydan"

Erdoğan'a tavsiyem var. Aileni siyasete bulaştırma. Bir oğlun var kalkmış bizim İBB Başkanımız hakkında laflar ediyor. Sen kimsin? Gücünü babandan alıyorsan sen zaten adam değilsin. Eğer sen eleştirip de ben İBB Başkanı adayı olmak istiyorum diyorsan hodri meydan. Çık bakalım. Devlete ne kadar vergi veriyorsun ve gelirlerin nereden? Bir zamanlar Milli Eğitim Bakanlığı'nı yönetiyordu. O nedenle bir daha söylüyorum. Siyasiler ailelerini siyasetin dışında bırakmak zorundadır. O önde giderken bakanlar arkasında dizilecek. Bu ahlaki değil. Baban televizyonda karşıma çıkmaya cesaret edemedi. İstanbul sevdasına da söz etmiş ben onun sevdasının ne olduğunu biliyorum. Senin o paraları sıfırladığını gayet iyi biliyorum. Otur oturduğun yerde.