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Ayşenur Arslan gözaltına alındı! Skandal sözleri sonrası terör polisi evinden aldı

Ayşenur Arslan gözaltına alındı! Skandal sözleri sonrası terör polisi evinden aldı

Halt TV canlı yayınında Ankara saldırganları için kullandığı skandal ifadeler sonrası hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Ayşenur Arslan, az önce evinde TEM polislerince gözaltına alındı...

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Halk TV'nin skandallar kraliçesi Ayşenur Arslan, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin yeni bir skandala imza attı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) skandal terör sözleri nedeniyle Halk TV ve Ayşenur Arslan hakkında inceleme başlattı. Savcılık 'terör' soruşturması açarken, Halk TV Ayşenur Arslan'ın programını yayından kaldırdı. 

Evine TEM polisleri gitti

Tüm bunların ardından sıcak bir gelişme daha yaşandı. Arslan, savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Halk TV muhabiri Seyhan Avşar, gazeteci Ayşenur Arslan’ın kapısına polislerin geldiğini ve gözaltına aldıklarını duyurdu. Avşar, Twitter’dan şunları yazdı: “TEM polisleri Ayşenur Arslan’ın kapısında. Ayşenur abla gözaltına alınıyor. Çağlayan’a götürülecek…”

Arslan: Yanlış anlaşıldığım için üzgünüm

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Halk TV’deki “Yeni Bir Sabah” programında Ayşenur Arslan’ın konuya ilişkin kendilerine gönderdiği mesajı paylaştı. Küçükkaya’nın aktardığına göre Ayşenur Arslan, şunları kaydetti: “Çok üzgünüm yanlış anlaşıldım, yanlış anlaşıldığım için üzgünüm, teröre sonuna kadar yanlış olduğumu, meslek hayatım boyunca hep terörün hep karşısında olduğum bilinir. Adımın terörle ve teröristle anılmasının büyük haksızlık olduğunu düşünüyorum ve bu nedenle çok üzgünüm. Terör eylemiyle ilgili gündemde olan soru işaretlerini tekrarlamaktan ibaret benim yaptığım. Beni tanıyan hiç kimse benim teröre ve teröristlere destek olmayacağımı bilir. Beni tanıyan ve birlikte çalıştığım bütün gazeteciler meslek hayatım boyunca terörün karşısında bir adım geri atmadığımın tanığıdır.”

Ayşenur Arslan ne demişti?

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, terör örgütü PKK’nın Ankara’daki saldırısına ilişkin "Kendini patlattığı söylenen kişi, belki de üzerinde patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Çünkü o kadar manasız ki gelip hiç bir şey yapamadan... Hiçbir şey yapamadan ölünmez.." ifadelerini kullandı. 

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