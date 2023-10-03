BIST 8.487
DOLAR 27,50
EURO 28,82
ALTIN 1.613,75
HABER /  SPOR

Galatasaray'ın eski futbolcusu Huan Mata Manchester United maçı için ne dedi?

Galatasaray'ın eski futbolcusu Huan Mata Manchester United maçı için ne dedi?

Japonya 1. Futbol Ligi (J1 League) ekiplerinden Vissel Kobe'de forma giyen İspanyol futbolcu Juan Mata, geçmiş sezonlarda formasını giydiği Manchester United ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesini "dört gözle beklediğini" söyledi.

Abone ol

Manchester United'da 2014-2022 yıllarında forma giymesinin ardından geçen yıl görev aldığı Galatasaray'da şampiyonluk sevinci yaşayan ve sezon başında Japonya'ya transfer olan Mata, bu akşam iki takım arasında oynanacak karşılaşmayı değerlendirdi.

Manchester United'ın internet sitesine konuşan 35 yaşındaki futbolcu, "Kurayı ve maçı görünce 'Keşke orada olup Galatasaray formasıyla Old Trafford'da oynama deneyimini yaşayabilseydim.' dedim. Eşleşmeden çok mutlu oldum çünkü Türkiye'deki arkadaşlarıma Old Trafford gibi efsanevi bir statta oynayarak benzersiz bir deneyim yaşayacaklarını söyledim. Maçın ardından o sahada oynarken neler hissettiklerini sormayı, dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Unitedlı arkadaşlarına da Galatasaray'ın çok zorlu bir rakip olduğunu söylediğini aktaran Mata, "Galatasaray çok iyi bir takım ve harika kadrosu var. Dikkatle incelerseniz, bu sezon önemli liglerden çok sayıda önemli futbolcunun oraya gittiğini görürsünüz." şeklinde konuştu.

Japonya'daki saat farkından dolayı Şampiyonlar Ligi maçlarını canlı takip etme konusunda zorluk yaşadığını dile getiren Mata, "Umarım bu akşam harika bir maç çıkar. Canlı olmazsa sonra izlerim çünkü kariyerimde bu kadar önemli takımların karşılaşması, benim için çok özel. Maçı oldukça uzak bir mesafeden izliyor olacağım ama ruhen orada olacağım." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: İçişleri Bakanı'nı tebrik ettim
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: İçişleri Bakanı'nı tebrik ettim
Ayşenur Arslan'a 'terör' sorgusu! Gözaltına alındı bir saat ifade verip serbest kaldı
Ayşenur Arslan'a 'terör' sorgusu! Gözaltına alındı bir saat ifade verip serbest kaldı
AVM’de silahlı saldırı! 14 yaşındaki saldırgan 3 kişiyi öldürdü
AVM’de silahlı saldırı! 14 yaşındaki saldırgan 3 kişiyi öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'vakti artık gelmiştir dedi muhalefete çağrı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'vakti artık gelmiştir dedi muhalefete çağrı yaptı
Siirt'te korkutan deprem AFAD şiddetini duyurdu
Siirt'te korkutan deprem AFAD şiddetini duyurdu
'Muharrem İnce' paylaşımları davasında ilk duruşma tarihi belli oldu
'Muharrem İnce' paylaşımları davasında ilk duruşma tarihi belli oldu
Aynı mahallede bir hafta içerisinde ikinci şüpheli ölüm
Aynı mahallede bir hafta içerisinde ikinci şüpheli ölüm
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Bilal Erdoğan'a: İBB Başkanı adayı olmak istiyorum diyorsan hodri meydan
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Bilal Erdoğan'a: İBB Başkanı adayı olmak istiyorum diyorsan hodri meydan
Eşini öldürdükten sonra 'intihar etti' diyen sanık hakkında verilen ceza belli oldu
Eşini öldürdükten sonra 'intihar etti' diyen sanık hakkında verilen ceza belli oldu
Van'da ahırda korkunç manzara! 130 koyun telef olmuş halde bulundu
Van'da ahırda korkunç manzara! 130 koyun telef olmuş halde bulundu
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasanın takvimine ilişkin açıklama
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasanın takvimine ilişkin açıklama
Ukrayna tahıl krizinde Polonya'nın istediği oldu
Ukrayna tahıl krizinde Polonya'nın istediği oldu