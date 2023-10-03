Galatasaray'ın eski futbolcusu Huan Mata Manchester United maçı için ne dedi?

Japonya 1. Futbol Ligi (J1 League) ekiplerinden Vissel Kobe'de forma giyen İspanyol futbolcu Juan Mata, geçmiş sezonlarda formasını giydiği Manchester United ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesini "dört gözle beklediğini" söyledi.

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Manchester United'da 2014-2022 yıllarında forma giymesinin ardından geçen yıl görev aldığı Galatasaray'da şampiyonluk sevinci yaşayan ve sezon başında Japonya'ya transfer olan Mata, bu akşam iki takım arasında oynanacak karşılaşmayı değerlendirdi.

Manchester United'ın internet sitesine konuşan 35 yaşındaki futbolcu, "Kurayı ve maçı görünce 'Keşke orada olup Galatasaray formasıyla Old Trafford'da oynama deneyimini yaşayabilseydim.' dedim. Eşleşmeden çok mutlu oldum çünkü Türkiye'deki arkadaşlarıma Old Trafford gibi efsanevi bir statta oynayarak benzersiz bir deneyim yaşayacaklarını söyledim. Maçın ardından o sahada oynarken neler hissettiklerini sormayı, dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Unitedlı arkadaşlarına da Galatasaray'ın çok zorlu bir rakip olduğunu söylediğini aktaran Mata, "Galatasaray çok iyi bir takım ve harika kadrosu var. Dikkatle incelerseniz, bu sezon önemli liglerden çok sayıda önemli futbolcunun oraya gittiğini görürsünüz." şeklinde konuştu.

Japonya'daki saat farkından dolayı Şampiyonlar Ligi maçlarını canlı takip etme konusunda zorluk yaşadığını dile getiren Mata, "Umarım bu akşam harika bir maç çıkar. Canlı olmazsa sonra izlerim çünkü kariyerimde bu kadar önemli takımların karşılaşması, benim için çok özel. Maçı oldukça uzak bir mesafeden izliyor olacağım ama ruhen orada olacağım." değerlendirmesinde bulundu.