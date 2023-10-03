İktisatçı Şenol Babuşcu'dan emekli ve memuru sevindiren zam tahmini

Ekonomist Şenol Babuşçu'ya ait. Babuşçu, yerel seçimlerden önce ocak ayında asgari ücrete, emekliye, memura çok yüklü bir zam yapılacağını zam oranının ise en az yüzde 50 olacağını söyledi.

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Prof. Dr. Şenol Babuşcu'dan emekli ve memuru heyecanlandıracak bir iddia geldi. Ocak ayını işaret eden Babuşçu; emekliye, memura çok yüklü bir zam yapılacağını zam oranının ise en az yüzde 50 olacağını söyledi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Sabır" sözlerini anımsatan Babuşcu, konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı:

"Mart ayında yerel seçimler sonuçlanacak. Ardından nisan ayında acil ve sert tedbirler almaya başlayacaklar. Bu tedbirlerin etkilerinin görülmesi de üç ay sürer. Dolayısıyla haziran-temmuz gibi enflasyon düşüşe geçecektir. Yurttaş üç ay daha sabredecek. Üç ay sonra ocak ayında asgari ücrete, emekliye, memura çok yüklü bir zam yapılacak. En az yüzde 50 zam yapılır diye tahmin ediyorum. Bu yurttaşı iki ay rahat ettirir. Temmuz 2024 ve ocak 2025'te çok az zam yapılır hatta hiç yapılmayabilir."