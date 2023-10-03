BIST 8.531
DOLAR 27,50
EURO 28,82
ALTIN 1.613,73
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Hem kokuyor hem de köpürdü! İnceleme başlatıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hem kokuyor hem de köpürdü! İnceleme başlatıldı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yağmur suyu hattından İzmit Körfezi'ne dökülen atık sudan incelenmek üzere numune alındı.

Abone ol

Tavşancıl Sahili Tavşancıl Amatör Balıkçılar Derneği mevkisinde çevreye kötü koku yayan ve denizde köpürdüğü görülen atık suyla ilgili yetkililere bilgi verildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü inceleme başlattı.

Ekipler, atık suyun denize karıştığı bölgede inceleme yapmak üzere numune aldı.

Atık su kaynağının ve içindeki maddelerin incelemeler sonucu tespit edileceği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'ın eski futbolcusu Huan Mata Manchester United maçı için ne dedi?
Galatasaray'ın eski futbolcusu Huan Mata Manchester United maçı için ne dedi?
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: İçişleri Bakanı'nı tebrik ettim
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: İçişleri Bakanı'nı tebrik ettim
Ayşenur Arslan'a 'terör' sorgusu! Gözaltına alındı bir saat ifade verip serbest kaldı
Ayşenur Arslan'a 'terör' sorgusu! Gözaltına alındı bir saat ifade verip serbest kaldı
AVM’de silahlı saldırı! 14 yaşındaki saldırgan 3 kişiyi öldürdü
AVM’de silahlı saldırı! 14 yaşındaki saldırgan 3 kişiyi öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'vakti artık gelmiştir dedi muhalefete çağrı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'vakti artık gelmiştir dedi muhalefete çağrı yaptı
Siirt'te korkutan deprem AFAD şiddetini duyurdu
Siirt'te korkutan deprem AFAD şiddetini duyurdu
'Muharrem İnce' paylaşımları davasında ilk duruşma tarihi belli oldu
'Muharrem İnce' paylaşımları davasında ilk duruşma tarihi belli oldu
Aynı mahallede bir hafta içerisinde ikinci şüpheli ölüm
Aynı mahallede bir hafta içerisinde ikinci şüpheli ölüm
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Bilal Erdoğan'a: İBB Başkanı adayı olmak istiyorum diyorsan hodri meydan
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Bilal Erdoğan'a: İBB Başkanı adayı olmak istiyorum diyorsan hodri meydan
Eşini öldürdükten sonra 'intihar etti' diyen sanık hakkında verilen ceza belli oldu
Eşini öldürdükten sonra 'intihar etti' diyen sanık hakkında verilen ceza belli oldu
Van'da ahırda korkunç manzara! 130 koyun telef olmuş halde bulundu
Van'da ahırda korkunç manzara! 130 koyun telef olmuş halde bulundu
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasanın takvimine ilişkin açıklama
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasanın takvimine ilişkin açıklama