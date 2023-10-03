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Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

2010 yılında hayatlarını birleştiren Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın evliliği bugün tek celsede bitti.

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Kamuoyunda bir süredir yer alan boşanma olayı bugün gerçekleşti. Gazeteci Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı hakkında sık sık atılan boşanma iddiaları doğrulanmış oldu.

2010 yılında dünyaevine giren çift, bugün anlaşmalı olarak boşandı.

İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmayı taraflar mahkemenin kaleminde bekledi. Duruşmaya gireceği sırada Alçı, "Ailemizin mahremiyeti adına sizden de saygı rica ediyoruz" dedi.

'Anlaşmalı, dostça, güzel bir şekilde bitirdik'

Yaklaşık 15 dakika süren duruşmanın ardından taraflar ayrı ayrı mahkeme salonundan çıktı. Basın mensuplarının 'Boşandınız mı?’ şeklindeki sorularına cevap veren Alçı, "Gerekenleri söyledik teşekkür ediyorum. Anlaşmalı, dostça, güzel bir şekilde bitirdik" şeklinde yanıt verdi.

Kütahyalı ise "Güzel, dostça, anlaşmalı olarak boşandık. Her şey iyi" ifadelerini kullandı.

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