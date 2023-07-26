Nagehan Alçı resmen 'boşanıyoruz' deyip tehdit etti! Boşanmayla ilgili şok iddialar
Gazeteciler nagehan Alçı ile Rasim Ozan Kütahyalı'nın 13 yıllık evliliği resmen bitiyor. 40 milyon lira tazminat, 60 bin lira nafaka istediği boşanma iddialarını Nagehan Alçı bugün resmen doğruladı. Alçı, boşanma haberlerine yayın yasağı getirttiğini de duyurdu. Korkusuz gazetesi ise boşanma dilekçesinin ayrıntılarını yazdı. Nagehan Alçı'dan Rasim Ozan Kütahyalıya şok suçlamalar geldi.
Gazeteciler Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın boşanacağı iddiaları Alçı tarafından resmen doğrulandı, Rasim Ozan da Alçı'nın paylaşımlarını RT etti. Nagehan Alçı, Twitter hesabından "Boşanıyoruz" açıklaması yapıp, boşanma ile ilgili haberlere yayın yasağı kararı aldırttığını belirtip ve yazanlara tazminat davası açacağı tehdidinde bulundu.
Nagehan Alçı, Twitter hesabından önce "Rasim’le uzlaşıp, anlaşarak evliliğimizi bitirme kararı aldık. O benim her zaman yüreğine ve aklına güvendiğim dostum ve fikirdaşım olacak. İlişkimiz hep baki kalacak. Çocuklarımız için medyadaki meslektaşlarımdan sürece saygılı olmalarını rica ediyorum.." dedi.
Ardından da boşanma haberleri yapacak meslektaşlarını şu paylaşımla tehdit etti: "Boşanma sürecimizle ilgili mahkemeden yayın yasağı çıkmıştır. 10 yaşındaki çocuklarımızın sağlığını da ilgilendiren bu hassas konuda yalan yanlış, bölük pörçük haberler yaparak yayın yasağını ihlal edenlerin gereken cezayı alması için avukatlarımız suç duyurusunda bulunacaktır.."
40 milyon tazminat, 60 bin nafaka!
Rasim Ozan Kütahyalı'dan 40 milyon lira dev tazminat ve 60 bin lira nafaka isteyen Nagehan Alçı, psikolojik ve ekonomik şiddete uğradığını öne sürdü. Korkusuz'da yer alan habere göre, dava dilekçesinde Kütahyalı'nın "dediğim dedik ve baskın" kişiliği olduğu iddia edildi.