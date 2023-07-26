Nagehan Alçı resmen 'boşanıyoruz' deyip tehdit etti! Boşanmayla ilgili şok iddialar

Ardından da boşanma haberleri yapacak meslektaşlarını şu paylaşımla tehdit etti: "Boşanma sürecimizle ilgili mahkemeden yayın yasağı çıkmıştır. 10 yaşındaki çocuklarımızın sağlığını da ilgilendiren bu hassas konuda yalan yanlış, bölük pörçük haberler yaparak yayın yasağını ihlal edenlerin gereken cezayı alması için avukatlarımız suç duyurusunda bulunacaktır.."