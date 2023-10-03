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Abdi İbrahim'de üst düzey atama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Abdi İbrahim'de üst düzey atama

Abdi İbrahim Reçeteli Ürünler Pazarlama ve Satış Grup Başkanlığı görevine, şirket bünyesinde Genel Tedaviler Grup Direktörü olarak görev yapan Figen Bilgen getirildi.

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Abdi İbrahim'den yapılan açıklamaya göre, ilaç sektöründe 30 yılı aşkın deneyim ve birikime sahip olan Bilgen, lisans öğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamladı. İş hayatına Pfizer'de başlayan Bilgen, aynı şirkette farklı yöneticilik pozisyonlarında uzun süre görev aldı.

Bilgen, sonrasında sırasıyla Sanofi'de Diyabet Satış ve Pazarlama Direktörü, MSD'de İş Operasyonları Direktörü, Sandoz'da Pazarlama ve Satış Direktörü ve Abbott'ta Kardiyovasküler İş Birimi Direktörü olarak görev yaptı.

Abdi İbrahim ailesine 2017'de Pazarlama ve Satış Direktörü olarak katılan Figen Bilgen, 2021'den bu yana Genel Tedaviler Grup Direktörü olarak görev yapıyordu.

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