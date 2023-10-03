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Düğünde havaya ateş açılması sonucu yaralanmıştı! Acı haber geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Düğünde havaya ateş açılması sonucu yaralanmıştı! Acı haber geldi

Konya'nın Kadınhanı ilçesindeki düğünde havaya ateş açılması sonucu başından vurularak ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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İlçe merkezinde yapılan düğün sırasında havaya ateş açılması sonucu kurşunlardan birinin isabet ettiği Mashar Uğurlu, tedavi gördüğü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden katil zanlısı Mehmet O, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

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