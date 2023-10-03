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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bombalı saldırıda yaralanan polisle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bombalı saldırıda yaralanan polisle telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'daki terör saldırısında yaralanan polis memurları Alim Reis Demirel'i hastanede ziyaret etti. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralı polisle telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan, "Bedelini ağır ödediler" dedi.

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TBMM'nin açılış gününde sabah erken saatlerinde İçişleri Bakanlığı'nın giriş kapısında şüpheli bir araç durdu. Araçtan inen bir şahıs, kapı önünde kendisini patlattı. Otomobildeki diğer şüpheli de güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

Ardından bölgede güvenlik tedbirleri artırıldı.

2 polis memuru yaralandı

Olayda ölen olmazken, 2 polis memuru saldırıyı hafif yaralarla olayı atlattı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaralanan polis memurları Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş'ı sık sık ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçmiş olsun telefonu

Bugün de gerçekleştirdiği ziyarette polis Demirel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonda görüştürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Bakan Yerlikaya’dan tedavi sürecine ilişkin bilgi aldı.

"Bedelini ağır ödediler"

Ardından telefonda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı.

Elhamdülillah sesin bayağı iyi geldi, Rabbim şifalar versin inşallah. Ahınız yerde kalmadı inşallah kalmayacak. Bedelini ağır ödediler. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde ağır ödemeye devam edecekler. Siz zaten bu şuurla bu yolda yürüdünüz. Bu şuurla bu yolda mücadeleyi verdiniz. Bundan sonraki süreçte de Rabbim bütün güvenlik güçlerimizle birlikte inşallah. Rabbim yar ve yardımcınız olsun, Rabbim şifalar versin.
Ardından Erdoğan, hastanede görev alan sağlık çalışanlarına da teşekkür ederek kolaylık diledi.

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