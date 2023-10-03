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Rus devlet televizyonu: Elon Musk bizim ajanımız

Rus devlet televizyonu: Elon Musk bizim ajanımız

Rusya merkezli kanalda Ukrayna-Elon Musk gerilimi tartışma konusu oldu. Programın sunucusu, "Belki de Musk gerçekten bizim ajanımızdır" dedi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Batı'dan sıklıkla mali yardım ve askeri teçhizat istemekle dikkat çekiyor.

Batılı ülkelerden ciddi oranlarda destek bulan Zelensky, bu talebini bir kez daha dile getirdi.

Fakat ABD'de kabul edilen geçici hükümet finansmanında Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'ya yardım yer almadı.

Musk'ın Zelensky paylaşımı

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, her fırsatta destek çağrısı yapan Zelensky ile dalga geçti.

Musk'ın, sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te paylaştığı bir görselde "5 dakika geçmesine rağmen bir milyar dolar yardım istemedin." ifadesi yer aldı.

Bu paylaşım, Rus devlet televizyonu Rossiya-1'de tartışma konuları arasındaki yerini aldı.

Rus sunucu: Belki de bizim ajanımızdır

Programın sunucusu Olga Skabeyeva, Kiev'e yardımın kesilmesinin ABD'deki savaş yorgunluğunu ifade ettiğini söyledi.

Skabeyeva, izleyicilere "Batı'nın sadece Zelensky'den değil, sürekli paralarını hortumlayan Ukrayna'nın bütününden de bıktığını görmemek imkansız." diyerek hitap etti.

Musk'ın paylaşımına işaret eden sunucu, "Belki de gerçekten bizim ajanımızdır!" ifadesini kullandı.

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