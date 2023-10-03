Nijerya'da Lassa ateşi 181 can aldı

Nijerya'da hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi nedeniyle bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısı 181'e yükseldi.Abone ol
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkede ocak-eylül aylarında Lassa ateşi salgınının başkent Abuja'nın yanı sıra 28 eyaletin 112 bölgesinde yayılmaya devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, bu süre zarfında 1068 Lassa ateşi vakasının tespit edildiği kaydedilerek salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 181'e çıktığı bilgisi verildi.
Acil durum ilan edilmişti
Nijerya hükümeti, şubat başında Lassa ateşi salgını nedeniyle "acil durum" ilan etmişti.
Ülkede 1 Ocak-20 Kasım 2022 döneminde 989 vaka tespit edilmiş, 178 kişi yaşamını yitirmişti.
Lassa ateşi, Nijerya'da ilk kez 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde çıkmıştı.
Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.