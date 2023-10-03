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Karabağ'daki sözde rejimin eski cumhurbaşkanıydı: Arayik Harutyunyan gözaltına alındı

Karabağ'daki sözde rejimin eski cumhurbaşkanıydı: Arayik Harutyunyan gözaltına alındı

Azerbaycan, Karabağ'daki sözde Ermeni rejiminin eski "cumhurbaşkanı" Arayik Harutyunyan’ı gözaltına aldı.

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Azerbaycan, kendi toprağı Karabağ'da başlattığı operasyonu sürdürüyor.

Bölgeyi silahlı gruplardan temizlemeye devam eden kardeş ülke Azerbaycan, Karabağ'daki sözde Ermeni rejimine bir darbe daha indirdi.

Azerbaycan'ın, Karabağ'daki sözde Ermeni rejiminin eski 'cumhurbaşkanı' Arayik Harutyunyan’ı gözaltına aldığı açıklandı.

Gözaltına alındı: Azerbaycan'a getirildi

Azerbaycan'ın APA Haber Ajansı'nın haberine göre Harutyunyan'ın Azerbaycan'a getirildiği aktarıldı.

Öte yandan Harutyunyan, Azerbaycan’ın Gence kentindeki sivil halka yönelik roket saldırıları ve İkinci Karabağ Savaşı sırasında sivillerin öldürülmesiyle bağlantılı olarak uluslararası arananlar listesinde yer alıyordu.

Yasa dışı rejime yönelik gözaltılar

Daha önce de Karabağ'daki Ermeni silahlı grupların eski sözde "cumhurbaşkanları" Arkady Ghukasyan (1997-2007), Bako Sahakyan (2007-2020), Taşnaktsutyun Partisi'nin "Karabağ temsilcisi" ve yasa dışı rejimin eski parlamento başkanı David Ishkhanyan, haklarında açılan ceza davaları çerçevesinde Azerbaycan güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmış ve Bakü'ye götürülmüştü.

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