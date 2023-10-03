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Antalya'da taksicinin başına silah dayayan ve kabzasıyla vuran zanlı tutuklandı

Antalya'da taksicinin başına silah dayayan ve kabzasıyla vuran zanlı tutuklandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, müşteri olarak bindiği takside, taksicinin başına silah dayadığı ve kabzasıyla vurduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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Anafartalar Caddesi'nde, 1 Ekim'de taksiye binen H.E., sürücü Ahmet E'nin başına silah dayamış, sonrasında silahın kabzasıyla vurmuş ve yaşanan arbedede ateş alan tabancadan çıkan kurşun, aracın tavanına isabet etmişti. Daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaşan H.E. kısa süre içinde yakalanmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı H.E, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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