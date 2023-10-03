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İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi sağanağın ardından yükseldi

İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi sağanağın ardından yükseldi

İstanbul'a su sağlayan barajlar 5 günlük sağanakta 17 milyon 700 bin metreküp su alırken, doluluk oranı da yüzde 23,49'a çıktı.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 28 Eylül'de yüzde 22,41 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son günlerdeki yağışların ardından tekrar yükselişe geçti.

Son yağışlarda 17 milyon 700 bin metreküp su alan barajların doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 23,49'a yükseldi.

Sağanağın en olumlu etkilediği baraj Alibey oldu. 5 gün önce yüzde 16,06 doluluk oranına sahip Alibey Barajı yağışlarda 3 milyon metreküp su aldı. Barajın doluluk oranı yüzde 8,82 artarak 24,88'e çıktı.

Son yağışlarla birlikte doluluk oranları Büyükçekmece Barajı'nda yüzde 3,65'ten 4,4'e, Elmalı Barajı'nda yüzde 13,85'ten 18,71'e, Pabuçdere Barajı'nda yüzde 2,53'ten 2,63'e, Sazlıdere Barajı'nda yüzde 7,87'den yüzde 9,53'e ve Terkos Barajı'nda yüzde 10,24'ten 12,61'e yükseldi.

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