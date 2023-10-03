Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 16 hedef vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenledi. Düzenlenen harekatta Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos'ta 16 hedef vuruldu.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi. Harekatta Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos'ta bulunan terör örgütüne ait 16 hedef imha edildi.

Terör hedeflerine hava harekatı

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin bulunduğu 16 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Erdoğan sinyali vermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, terörle mücadelede kararlık mesajı vererek dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, güney sınırının tamamını en az 30 kilometre derinliğinde bir güvenlik şeridiyle koruma, onun ötesindeki faaliyetleri de mutlak denetim altında tutma stratejilerinin baki olduğunu söyleyerek, "Atacağımız yeni adımlar sadece hazırlık, zaman ve ortam meselesidir. Bunun için, 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' sözü, kulaklardan hiç eksik olmasın, diyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası ilk harekat 1 Ekim'de düzenlendi

Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK hedeflerine 1 Ekim'de düzenlenen hava harekatında Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bölgelerindeki terör örgütü PKK'ya ait 20 hedef imha edilmişti.