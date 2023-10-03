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Gençlik ve Spor Bakanlığı 1453 personel alacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1453 personel alacak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlık yurtlarında istihdam edilmek üzere 1453 yurt yönetim personeli alınacağını açıkladı.

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Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şunları kaydetti:

"1453 Yurt Yönetim Personeli alacağız"

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında istihdam edeceğimiz 1453 Yurt Yönetim Personeli için alım sürecimiz başlıyor. Detaylar en kısa sürede Resmi Gazete'de ve gsb.gov.tr sayfamızda yayımlanacaktır. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

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