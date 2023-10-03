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Fransız medyası: Terör örgütü PKK Türkiye topraklarında aynı eylem kapasitesine sahip değil

Fransız medyası: Terör örgütü PKK Türkiye topraklarında aynı eylem kapasitesine sahip değil

Fransız L'observatoir'dan terör örgütü ile ilgili çarpıcı analiz. Gazetedeki analizde, terör örgütü PKK/YPG'nin artık Türkiye topraklarında eylem kapasitesinin azaldığı, Örgütün, Suriye'nin kuzeyine odaklandığı belirtildi.

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Ankara'daki bombalı saldırı girişimi, Türkiye'nin terörle mücadelesini bir kez daha gündeme getirdi. Gelişmeleri yakından takip eden Fransız medyası da, çarpıcı bir analize yer verdi.

L'observatoire gazetesi, "Terör Örgütü Artık Türkiye Topraklarında Aynı Eylem Kapasitesine Sahip Değil ve Şimdi Suriye'nin Kuzeyine Odaklanıyor" başlıklı bir makale yayımladı.

Türkiye'nin terör örgütleriyle etkin mücadelesi

Analizde, terör örgütü PKK/YPG'nin Türkiye'de çok zayıf durumda olduğu,
Hala destekçileri olsa da silah depolarının ve örgüt mensuplarının çoğu yok edildiği ya da komşu ülkelere taşındığı için örgütün artık bölgesel kontrolünün olmadığı vurgulandı.

Gazete, Türkiye'nin terör örgütleriyle etkin mücadelesine de yer verdi.

Son dört yıldır terör örgütü PKK/YPG ile mücadelede hava ateş gücüne, özellikle de silahlı Bayraktar TB2 insansız hava araçlarına giderek daha fazla yer verildiğine dikkati çekti.

"Terör örgütü PKK /YPG faaliyetlerini Suriye'nin kuzeyinde yoğunlaştırdı"

Türk istihbarat servislerinin terör örgütünün izini sürme konusunda büyük adımlar attığını belirtti.

Analizde, terör örgütü PKK /YPG'nin faaliyetlerini Suriye'nin kuzeyinde yoğunlaştırdığına işaret edildi.

KAYNAKTRT Haber

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