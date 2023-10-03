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Dışişleri Bakanı Fidan, diplomatik temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Fidan, diplomatik temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da diplomatik görüşmelerde bulundu.

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Bakanlığın X sosyal medya hesabından, Fidan'ın diplomatik temasları ile ilgili paylaşımlar yapıldı.

Buna göre, Bakan Fidan, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu'nun (SMDK) Başkanı Hadi el-Bahra, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus ve Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa'yı kabul etti.

Fidan ayrıca, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi Genel Direktörü Michael Spindelegger ile Ankara'da bir araya geldi.

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