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Ankara saldırısına katılan ikinci teröristin de kimliği belli oldu! İşte o terörist....

Ankara saldırısına katılan ikinci teröristin de kimliği belli oldu! İşte o terörist....

ANKARA'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik terör saldırısına katılan ve üzerindeki bombayı patlatınca cesedi parçalanan teröristin kimliği belli oldu. İçişleri Bakanlığı, o teröristin PKK/KCK üyesi Özkan Şahin olduğunun belirlendiğini bildirdi.

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İçişleri Bakanlığı, Bakanlığın önündeki terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerden ikincisinin terör örgütü PKK/KCK üyesi Özkan Şahin olduğunun belirlendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığına yönelik 2 terörist tarafından 1 Ekim Pazar günü düzenlenen hain saldırı girişiminin, kahraman polislerin anında karşılık vermeleri neticesinde engellendiği ve teröristlerin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Ankara saldırısı sırasında öldürülen 'Kanivar Erdal' kod adlı terörist Hasan Oğuz...

'Kanivar Erdal' kod adlı Hasan Oğuz

Daha önce yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucu teröristlerden birinin terör örgütü PKK/KCK üyesi "Kanivar Erdal" kod adlı Hasan Oğuz olduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, ikinci teröristin de kimliği verildi.

Cesedi parçalandığı için gecikmişti

İçişleri Bakanlığı saldırıya karışan ikinci teröristin ise terör örgütü PKK/KCK üyesi Özkan Şahin olduğunun belirlendiğini duyurdu.Açıklamada, "Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verildi.

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