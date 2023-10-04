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Okan Buruk: Avrupa Fatihi Galatasaray! Adı üstünde...

Okan Buruk: Avrupa Fatihi Galatasaray! Adı üstünde...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Deplasmanda Manchester United'ı yendik. Bu Türk futbolu için önemli. Avrupa Fatihi Galatasaray! Adı üstünde, uzun yıllar hep bunları yaptı." dedi.

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UEFA Şampiyonlar A Grubu ikinci hafta maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda İngiliz devi Manchester United'ı 3-2 mağlup etti. 

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu. 

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde: 

"Avrupa Fatihi Galatasaray"

"Deplasmanda Manchester United'ı yendik, 4 puanla ikinciyiz. Ana mutluluğumuz bir Türk takımımın, Old Trafford'da kazanması! Bu Türk futbolu için önemli. Avrupa Fatihi Galatasaray! Adı üstünde, uzun yıllar hep bunları yaptı."

"Ben Başakşehir ile kazanmıştım"

"Galatasaray'ın sanırım Manchester United'a karşı ilk galibiyeti. Ben Başakşehir ile kazanmıştım. Oynadık, çekinmedik. Rakibimizle yakın verilere ulaştık. Manchester deplasmanında yapabileceğimizin en iyisi bu. İlk yarıda daha iyi işler yapabilirdik. Mutluyuz, gruptan çıkmak istiyoruz. Çok fazla sevinecek zaman yok, Antalyaspor maçı var. Çarşamba takım izinli, sonra lig için çalışmalara başlayacağız."

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