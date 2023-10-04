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Adnan Oktar'a 'soruşturma başlatıldı dikkat et' diyen eski Çalışma Bakanı kim? Kedicikleri kime benzetmek istiyor?

Adnan Oktar'a 'soruşturma başlatıldı dikkat et' diyen eski Çalışma Bakanı kim? Kedicikleri kime benzetmek istiyor?

Adnan Oktar operasyonu 'Kedicik' belgeseli nedeniyle yeniden gündemde. Operasyonu yapan dönemin İstanbul Mali Şube Müdürü Furkan Sezer, operasyonla ilgili bugüne kadar gündeme gelmeyen bilgileri paylaştı. Soruşturma Adnan Oktar'a nasıl ve kim tarafından sızdırıldı? Adnan Oktar 'Kedicik'leri kime benzetmeye çalışıyor? İşte ayrıntılar...

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Adnan Oktar Suç Örgütü Operasyonu’nun başındaki isim dönemin Mali Şube Müdürü Furkan Sezer'den soruşturmayla ilgili bomba iddialar geldi. “Böyle bir suç örgütü Cumhuriyet tarihinde yok. Adnan Oktar bugün cezaevinden çıksa, örgüt 24 saatte eskisinden daha güçlü olur" diyen Sezer, eski bir bakanın da örgüte bilgi sızdırdığını iddia etti. Sözcü TV'ye konuşan Adnan Sezer, operasyonun 2017 yılında CİMER'e düşen Özkan Memati isimli eski müridin ihbarıyla başladığını söyledi. 

En fazla suç çeşidine sahip örgüt

Adnan Oktar Suç Örgütü'nün, bir örgütte bulunabilecek en fazla suç türüne sahip olduğunu belirten Sezer, “Cinsel istismar var, tehdit var, evrakta sahtecilik var, kara para aklama var, çocuğun cinsel istismarı var, 6136 sayılı kanununa muhalefet var, var da var… Böyle bir suç örgütü Cumhuriyet tarihinde yok” dedi.

Adnan Oktar telefon kullanmaz

“Dosyada 235 şüpheli şahıs vardı” diyen Sezer, “Gerekli kararları aldık ve soruşturmaya başladık. Teknik takip yaklaşık 8-9 ay sürdü. Adnan Oktar telefon kullanmaz. Üzerine kayıtlı bir telefon yoktur. Örgüt üyeleri kullanır” şeklinde konuştu.

Adnan Oktar örgütü sözlüğü yapıldı

Örgüt içinde kullanılan şifreleri çözebilmek için örgüt içinden çıkmış ve o şifrelere hakim olan müştekilerden birkaçı ile görüştüklerini aktaran Sezer, “Bir örgüt sözlüğü yaptık. ‘Dragos', ‘Kandilli'deki ev' demek. ‘Abi', Adnan Oktar'ın kodu. ‘Yazar', Adnan Oktar kodu. ‘Annem', Adnan Oktar kodu. ‘Halı Saha', toplu ve sistematik istismar. ‘Bir gelir misin', ‘Adnan çağırıyor işi gücü bırak gel. ‘300 kilo pirinç', 300 bin TL. ‘200 kilo kumaş', 200 bin dolar demek” bilgisini verdi.

Eski Çalışma Bakanı örgüte bilgi sızdırdı

Sezer, örgütün siyasetle olan ilişkisine dair de “Dosyada var, eski bir Çalışma Bakanı'nın örgüte, “Adliyede sizinle ilgili bir hazırlık süreci var, süreç yürüyor, dikkatli olun, Hocamızı uyarın” diye bilgi verdiğini biliyoruz." dedi. 

Kedicikleri kime benzetmeye çalışıyor?

Sezer, Adnan Oktar'ın, ‘Kedicikler' olarak bilinen kadınları, çeşitli estetik operasyonlarla, 1980'li yıllarda Ankara'nın gece hayatında etkilendiği bir kadına benzetmeye çalıştığını ifade etti.

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