Genç kız tecavüze uğradığını sosyal medya gördüğü video ile öğrendi

ABD’nin Florida eyaletinde genç bir kız, gittiği partinin ertesi günü sosyal medyadan gördüğü bir video ile tecavüze uğradığını öğrendi. Genç kıza tecavüz eden ve istismarı kayıt altına alan iki kişi tutuklandı.

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ABD'nin Florida eyaletinde genç bir kız, Plant City bölgesinde bir partiye gitti. Hillsborough polisinin aktardığına göre 23 Eylül'deki düzenlenen partide genç kız, sarhoş olup bilincini kaybetti. Polis, bu sırada 17 yaşındaki kıza Daniel Brown isimli erkek tarafından tecavüz edildiğini ifade etti.

Genç kızın, tecavüz sırasında Ethan Eures tarafından çekilen videonun sosyal medyada dolaşıma girene kadar cinsel istismardan haberi olmadığı kaydedildi.

Kızın polise şikayette bulunmasının ardından Daniel Brown 28 Eylül’de tutuklandı. Ethan Eures de Brown'ın tutuklanmasından bir gün sonra teslim oldu.

Polis iki şüphelinin de işledikleri suçları itiraf ettiğini belirtti.