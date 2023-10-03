Adnan Oktar'ın yaptığı işkence gözler önüne serildi: "Bağırmazsak bizi ısırıyordu"
Adnan Oktar organize suç örgütü davasında örgütün elebaşı olan Adnan Oktar, yargılandığı davada 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 'Kedicik' isimli bir belgeselde, örgütün tuzağına düşen genç kızların uğradığı işkence gözler önüne serildi.
Adnan Oktar organize suç örgütü davasında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, örgüt lideri Adnan Oktar'la birlikte örgüt yöneticisi olan ve aralarında Alev Babuna, Tarkan Yavaş'ın da bulunduğu 14 elebaşı "örgüt yöneticiliği", "cinsel saldırı", "çocuğun cinsel istismarı", "eziyet", "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" gibi suçlardan toplamda 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.
'140journos' tarafından yayınlanan "Kedicik" adlı belgeselde, örgütün kurulan tuzaklarla ele geçirdikleri kızları, kadın üyelerin de yardımıyla örgüt lideri Adnan Oktar'ın hizmetine nasıl sokulduğu anlatıldı.
"Masasının altında bir buton vardı"
Dava dosyalarındaki belgelere, duruşma sırasında kaydedilen görüntülere de yer verilen belgeselde Adnan Oktar'ın zulmü bir kez daha ortaya çıkmış oldu.
Belgeselde konuşan mağdur kadın, şunları anlattı:
"Eğer ki Adnan Hoca'nın gözüne bakıp ona iltifat etmezsen, masasının altında bir buton var. O butona basıp reklam arasına giriyor. Reklam arasında seni dövüyor.