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Benzine çok kallavi indirim geliyor! Bu gece yarısı 2 lira 10 kuruş ucuzlayacak! 4 Ekim 2023 akaryakıt fiyatları

Benzine çok kallavi indirim geliyor! Bu gece yarısı 2 lira 10 kuruş ucuzlayacak! 4 Ekim 2023 akaryakıt fiyatları

Araç sahiplerine güzel haber geldi. Üst üste gelen zamların ardından benzine bu gece parası çok büyük indirim geliyor. Benzinin litresine 5 Ekim Perşembe (bu gece yarısı) itibariyle 2 lira 10 kuruş indirim geliyor. 4 Ekim 2023 Çarşamba günü güncel akaryakıt fiyatları...

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Benzin ve motorine seçimden sonra üst üste gelen zamların ardından bugün araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber geldi. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzine 2 lira 10 kuruş indirim

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre 5 Ekim Perşembe gününden itibaren, yani bu gece yarısı geçerli olmak üzere 2 lira 10 kuruşluk indirim geliyor. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

İndirimli benzin fiyatları kaç TL olacak?

2 lira 10 kuruşluk indirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 34 lira 56 kuruşa, İzmir'de 35 lira 26 kuruşa, Ankara'da ise 35 lira 16 kuruşa gerileyecek. 

4 Ekim Çarşamba akaryakıt fiyatları

İSTANBUL
Benzin: 36,66 TL
Motorin: 40,08 TL
LPG (Otogaz): 18,60 TL

ANKARA
Benzin: 37,26 TL
Motorin: 40,68 TL
LPG (Otogaz): 18,50 TL

İZMİR
Benzin: 37,36 TL
Motorin: 40,80 TL
LPG (Otogaz): 18,20 TL

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