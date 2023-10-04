NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Rob Bauer'den Ukrayna açıklaması: Neredeyse dibini sıyırdık

NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Rob Bauer, Batılı ülkelerin Ukrayna’ya verdiği mühimmat desteği nedeniyle mühimmatsız kalmak üzere olduğu uyarısında bulundu.

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Varşova Güvenlik Forumu’nda konuşan NATO’nun en üst seviyeli askeri yetkilisi olan Bauer “mühimmatın neredeyse dibini sıyırdık” dedi.

Amiral Bauer’e göre hem hükümetlerin hem de savunma şirketlerinin “üretimi çok daha hızlı bir tempoda artırması gerekiyor”.

Ukrayna her gün Rus cephelerine binlerce top atışı yapıyor ve bu mühimmatın önemli bir kısmı NATO ülkelerince tedarik ediliyor.

“Daha büyük hacimlere ihtiyacımız var. Tam ihtiyaç olduğu anda, tam ihtiyaç olan miktarda üretim yapan liberal ekonomiler pek çok şey için iyi olabilir fakat bir savaş sırasında ordular için iyi sonuçları olmaz.”

Forumda konuşan İngiltere Savunma Bakanı James Heappey de Batı ülkelerinin mühimmatının epey azalmış göründüğünü söyleyerek NATO üyelerini, söz verdikleri gibi gayrisafi yurtiçi hasılalarının yüzde 2’sini savunmaya harcamaya davet etti:

“Şimdi değilse, Avrupa’da bir savaş varken değilse ne zaman?”

Amiral Bauer gibi Bakan Heappey de “tam zamanında” ekonomi modelinin “yarın savaşmanız gerekirken işlemediğini” söyledi:

“Mühimmatımız epeyce azadı diye savaşmayı bırakamayız. Ukrayna’yı bugün de, yarın da, ondan sonraki gün de bu savaşta tutmamız lazım. Biz durursak bu Putin’in de duracağı anlamına gelmiyor.

“Her gün cephaneliğimizi doldurmamız için çaba sarf etmeliyiz.

“Ortadaki en büyük problem, ittifaktaki her ülkenin yüzde 2 sözünü tutmaması. Bu oran bir tavan değil bir taban görevi görmeli.

“İttifaka gelince, ABD Kongresi’ndeki mevkidaşlarımızın Avrupa ülkelerinin de yüzde 2 vaadini yerine getirdiğini görmesi gerekiyor.”