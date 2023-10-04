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11 yaşındaki otizmli çocuğu ailesinin önünde taciz ettiler!

11 yaşındaki otizmli çocuğu ailesinin önünde taciz ettiler!

İspanya'nın popüler tatil lokasyonlarından biri olan Tenerife'de çocuklarıyla birlikte tatil yapan bir aile korkunç bir durumla yüzleşmek zorunda kaldı. Otelde bulunan diğer çocuklarla birlikte bilardo oynadığı sırada cinsel saldırıya maruz kalan 11 yaşındaki otizm çocuğun ailesi durumu anında polise bildirdi.

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İspanya'nın Tenerife Adası'nda 11 yaşındaki İrlanlı otizmli bir çocuk cinsel saldırıya uğradı. Adanın Costa Adeje bölgesindeki bir otelde meydana gelen olay polisleri de harekete geçirdi. 11 yaşındaki çocuğun daha önce diğer çocuklarla bilardo oynadığı sırada ismi açıklanmayan saldırgan ellerini çocuğun kalçasına koydu. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Otelden kovaladı

Fail olduğu iddia edilen kişi polisler tarafından tutuklanırken aileye yakın kaynaklarından biri ise, "Aile onlar karşısında şok oldu ve dehşete düştü. Güzel bir aile tatili, hızla cehennemden bir tatile dönüştü.Saldırının gözlerinin önünde gerçekleşmesinden dehşete düştüler. Aile üyelerinden biri adamı otelden kovaladı. Tatillerinin son birkaç günü karakol ile adliye arasında geçti. Tenerife'de tatil yapan diğer aileleri çocuklarına her zaman dikkat etmeleri konusunda uyarmak istiyorlar çünkü bu göz açıp kapayıncaya kadar oldu" ifadelerini kullandı

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