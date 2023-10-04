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İsveç Başbakanı'ndan NATO üyeliğiyle ilgili açıklama

İsveç Başbakanı'ndan NATO üyeliğiyle ilgili açıklama

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO başvurusu hakkında "Ekim ayında NATO üyeliğimizin onaylanacağının sözünü veremem. Bu karar Türkiye'ye ait, Türkiye kendi kararlarını kendi alır." diye konuştu.

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İsveç Başbakanı Kristersson, ülkesinin NATO üyelik başvurusu hakkında açıklama yaptı. Kristersson, "Ekim ayında NATO üyeliğimizin onaylanacağının sözünü veremem. Bu karar Türkiye'ye ait. Türkiye kendi kararlarını kendi alır" dedi.

TBMM'nin açılmasından sonra İsveç'in NATO üyeliği hakkındaki onay sürecinin "en kısa sürede" Meclis'e gönderilmesi konusunda anlaştıklarını ifade eden Kristersson, şunları kaydetti:

"Herkes bunu parlamento açıldıktan sonra İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanacağı yönünde yorumluyor. Artık meclis açılmış durumda. Bence de İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasının zamanı geldi."

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