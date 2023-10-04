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ABD'de üniversite kampüsünde silahlı saldırı: 4 kişi yaralandı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD'de üniversite kampüsünde silahlı saldırı: 4 kişi yaralandı!

ABD'nin Maryland eyaletindeki Morgan State Üniversitesi kampüsünde meydana gelen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

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Baltimore Polis Departmanı, X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, kampüsteki silahlı saldırıyı doğrulayarak, öğrencileri ve personeli olay yerinden uzak durmaları konusunda uyardı.

Olaydan birkaç saat sonra açıklama yapan polis, saldırıda yaralanan 4 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Belediye Meclisi Üyesi Ryan Dorsey de sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda, saldırının 3 kişi tarafından yapıldığı yönünde bilgilendirildiğini söyledi.

Saldırıyla ilgili herhangi bir gözaltı olup olmadığı konusunda açıklama yapılmadı.

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