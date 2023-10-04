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AK Parti'de kongre heyecanı! Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarından bilgi aldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AK Parti'de kongre heyecanı! Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarından bilgi aldı

AK Parti'nin cumartesi günü yapılacak 4. Olağanüstü Kongresi'nde, "ortak akıl" vurgusu yapılacak, "Türkiye Yüzyılı İçin Hep Yeni Hep İleri" ve "Cumhuriyet'in Yüz Akı Türkiye'nin Ortak Aklı" sloganlarıyla, birlik ve beraberlik mesajı verilecek.

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AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde "ortak akıl" vurgusu yapılacak, birlik ve beraberlik mesajı verilecek.

Parti yetkililerinden alınan bilgiye göre, 7 Ekim Cumartesi günü Ankara Arena'da gerçekleştirilecek AK Parti 4.Olağanüstü Kongresi'nin hazırlık çalışmalarında sona gelindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarından bilgi aldı 

AK Parti Genel Merkezi'ne geçen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, kongre çalışmalarına ilişkin kurmaylarından bilgi aldı.

Ankara Arena'da yapılacak AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nin sloganları, "Türkiye Yüzyılı İçin Hep Yeni Hep İleri" ve "Cumhuriyet'in Yüz Akı Türkiye'nin Ortak Aklı" olarak belirlendi.

Geniş katılımın hedeflendiği kongrede MKYK'nin yenilenmesi beklenirken, tüzükte herhangi bir değişikliğin yapılmayacağı öğrenildi.

Kongreye davet edilenler

Kongreye, CHP, MHP, İYİ Parti, DSP, Anavatan Partisi, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Vatan Partisi ve HÜDA-PAR da davet edildi.

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