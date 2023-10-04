Diri fay haritası güncellendi! 8.0 büyüklüğünde deprem uyarısı Şükrü Ersoy iki şehri işaret etti

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından diri fay haritası güncellenirken, A Haber ekranlarına konuk olan Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy önemli değerlendirmelerde bulundu. Ersoy, haritayı yorumlarken 8.0 büyüklüğünde deprem olabilme potansiyeli olan alanı işaret etti.

Abone ol

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) güncellenmiş diri fay haritasını paylaştı. Türkiye diri fay haritası risk altındaki 45 il ve 110 ilçeyi işaret ediyor. Haritada 485 diri fay hattı bulunuyor. Bu fay hatları 5,5 üzeri büyüklükte deprem üretebilme potansiyeline sahip.

MTA'nın güncellenen haritasının ardından A Haber ekranlarına konuk olan Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy önemli değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin her yeri deprem bölgesi"

Burada görülen her çizgi 5.5'ten büyük bir deprem oluşturma potansiyeline sahip. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından harita yenilendi. 1992'de hazırlandı ve 2012'de bitirilmişti ama sürekli güncelleniyor. Çok stratejik bir kurum ve değerli insanlar yetişmiştir burada. Türkiye'nin depremden etkilenmeyecek hiçbir yeri yok. Türkiye'nin her yeri deprem bölgesi.

Türkiye'nin deprem tehlikesi giderek artıyor. Büyük depremlere gebe bir sürü fayımız var. Bunlardan bir tanesi de Marmara bölgesi.

"8 büyüklüğünde deprem oluşturabilir"

Kuzey Anadolu fayından kaynaklı bir deprem tehlikesi var. 8.0 büyüklüğüne kadar bir deprem oluşturabilir bu fay.

1999 depremlerinin olduğu Kocaeli ve Düzce zonu uzun yıllar bir deprem oluşturmaz. Gelecekte beklediğimiz Marmara Depremi, İzmit Körfezi'yle Tekirdağ açıklarında bir bölgede oluşabilir. Güney Marmara'da da deniz içinde de faylar var. Buralarda da büyük depremler olabilir.

Yeni faylar ortaya çıkıyor. Çanakkale ile Muğla arasında uzun yıllardır deprem yok. Burada da hazırlıklı olmak gerekir.



