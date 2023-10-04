İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul planı! Son anda İmamoğlu ve Yavaş'a karşı...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin başkanlık divanı üyeleri ve milletvekilleriyle Ankara’da yaptığı istişare toplantısında yerel seçimler için yol haritası belirlenmeye çalışıldı. Akşener'in en yakınındaki isimler ittifaka kesinlikle karşı çıkarken, Ankara ve İstanbul için 3 görüş çarpıştı...

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin başkanlık divanı üyeleri ve milletvekilleriyle Ankara’da istişare toplantısı yaptı. Toplantıda yerel seçimler için strateji oluşturulmaya çalışılırken, parti içinde 3 görüş dile getirildi.

A Takımı ittifaka kesinlikle karşı

Akşener, parti sözcüsü Kürşad Zorlu, başdanışmanı Buğra Kavuncu ve genel başkanın çevresindeki bazı isimlerin CHP ile ittifak konusuna kapıları tamamen kapalı.

İttifaksız girersek zarar görürüz

Ancak partide farklı görüşlere sahip olan isimler var. Partililer, yerel seçimlere ittifaksız girilmesi durumunda İYİ Parti’nin zarar göreceği değerlendirmeleri dillendiriliyor.

Kırgın olduğu İmamoğlu ve Yavaş'a karşı...

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; bazı isimler, "Akşener’in, kırgın olduğu Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın karşısına aday çıkarılmaması" yönünde görüş bildiriyor. Parti, bu illerde de henüz aday olarak kimsenin adını geçirmiyor.

Parti içinde 3 görüş savaşıyor

Milletvekillerinde üç görüş var. Birincisi, "Seçimlerin İYİ Parti aleyhine sonuçlanması da göze alınarak Ankara ve İstanbul’da aday çıkarmak", ikincisi "CHP ile ittifakı yeniden kurmak", üçüncüsü de "İttifak yapılmasa bile İstanbul ve Ankara’da aday çıkarmamak".

Parti içinde ağır basan görüş

Üçüncü görüşün ağır bastığı öne sürülürken Akşener’in seçimlere yakın "Ankara ve İstanbul’da aday çıkarmamayı" kabul edebileceği de iddialar arasında.