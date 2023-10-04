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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İspanya ziyareti 'hastalık' nedeniyle iptal edildi! Soğuk algınlığı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İspanya ziyareti 'hastalık' nedeniyle iptal edildi! Soğuk algınlığı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın İspanya'da Karabağ sorununun konuşulacağı Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi programı Erdoğan'ın rahatsızlığı nedeniyle iptal edildi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığı nedeniyle programları iptal edildi.  İspanya’nın Granada kentinde 5-6 Ekim tarihlerinde yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) ile Avrupa Birliği Hükümet ve Devlet Başkanları zirvesinin gündemine Dağlık Karabağ krizi damgasını vuracak.

İspanya Başbakanı davet etmişti

Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi yapmış ve Erdoğan İspanya'ya davet edilmişti. İki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin konuşulacağı ziyaret için Erdoğan yarın İspanya'ya hareket edecekti. 

Soğuk algınlığına yakalandı

Programlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soğuk algınlığına yakalanması nedeniyle iptal edildiği belirtiliyor. 

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