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Bağ-Kur'lular dikkat! 5 yıl erken emeklilikten kimler yararlanacak? Noyan Doğan tek tek açıkladı

Bağ-Kur'lular dikkat! 5 yıl erken emeklilikten kimler yararlanacak? Noyan Doğan tek tek açıkladı

Bağ-Kur'luları yakından ilgilendiren düzenleme yakında Meclis'e gelmesi beklenirken SGK uzmanı Noyan Doğan, 5 yıl erken emeklilik müjdesinden yararlanacak kesimleri açıkladı.

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Meclis’te yeni yasama dönemi başladı. Meclis’e gelmesi beklenen düzenleme ile Bağ-Kur’luların prim gün sayısı SSK’lılarla eşit hale getirilecek; 9 bin günden, 7 bin 200 güne düşürülecek.

Nitekim mayıs ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafın prim ödeme gün sayısını 7 bin 200’e indireceklerini duyurmuştu.

Peki, kimlerin prim gün sayısı düşecek, hangi Bağ-Kurlular bu imkândan yararlanacak? Hürriyet'in SGK uzmanı yazarı Noyan Doğan, düzenlemeye ilişkin edindiği bilgileri yazısında aktardı:

Berber, bakkal gibi küçük esnaf yararlanacak

- Tüm Bağ-Kur’lular yeni düzenlemeden yararlanamayacak. Esnaf ve sanatkâr dediğimiz; berber, bakkal gibi küçük esnaf yararlanacak. Bu kesimin de sayısı 1 milyonu buluyor. Toplam 3 milyon Bağ-Kur’lu çalışan var ama prim indiriminden yararlanacak Bağ-Kur’lu sayısı 1 milyon. Kimlerin yararlanacağı konusunda tam bir netlik olmamakla birlikte yanında 10-15 arası kişi çalıştıran küçük esnafın prim ödeme gün sayısı 7 bin 200’e çekilerek, erken emekli olma hakkı tanınacak.

İsteğe bağlı sigortalılar yararlanamayacak

Bağ-Kur statüsünde sayılan isteğe bağlı sigortalılar ise düzenlemeden yararlanamayacak.

"2008 ve sonrası sigorta girişli olanları kapsayacaktır"

- Düzenlemenin 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan Bağ-Kur’luları kapsaması halinde 9 bin prim gün beklenmeden emekli olunabilecek. Malum, ilk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesinde olan Bağ-Kur’lulardan kadın sigortalılar 20 tam yılı (7.200 prim gün), erkek sigortalılar ise 25 tam yılı (9.000 prim gün) doldurmaları halinde yaş şartı aranmadan EYT’den emekli olabiliyorlardı. Düzenleme ile prim sayısının 9 bin günden 7 bin 200’e inmesi sonucunda bu kişiler hemen emekli olabilecekler. Yeri gelmişken belirteyim; düzenlemenin 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişli olanları kapsayacağını sanmıyorum 2008 ve sonrası sigorta girişli olanları kapsayacaktır.

Noyan Doğan'ın yazısının tamamı

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