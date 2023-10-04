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Evini günlük kiralayanlar yandı! Rekor bir ceza geliyor Meclis'te görüşülecek

Evini günlük kiralayanlar yandı! Rekor bir ceza geliyor Meclis'te görüşülecek

Meclis'in açılması ile birlikte günlük kiralanan evler için hazırlanan yeni düzenlemenin detayları gün yüzüne çıktı. Düzenlemede ev sahibi ve kiracılar sorumlu tutulacak, kurallara uyulmadığı takdirde 1 milyon TL ceza kesilecek.

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Günlük kiralanan evler için düzenlenen yasanın detayları netleşti. Yeni çıkacak yasaya göre, evini günlük kiralamak isteyenler zorunlu olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan "Turizm konutu" ruhsatı alacak ve bu ruhsatı dışarıdan görünecek şekilde kiralanan evin kapısına asacak. Kurallara uyulmadığı tespit edilirse 1 milyon Tl ceza kesilecek. Ev sahibi ve kiracının sorumlu tutulduğu yeni düzenlemeye göre, ruhssatı almayanlar evini günlük olarak kiralayamayacak.

Alınacak ruhsat için gerekli olan şartlardan bazıları şu şekilde;

Günlük kiralık evlerde yangın merdiveni, yangın raporu belgesi, atık kontrol belgesi zorunlu hale gelecek. Kiralanacak evde, bir otel odasında bulunması zorunlu malzemelerin (Saç kurutma makinesi, nevresim, havlu) sağlanması da istenecek ve komşuların hepsinden muvafakatname alınması da zorunlu kılınırken, bir apartman sakinin bile itirazı halinde günlük kiralama yapılamayacak.

Daire başı 1 miyon TL ceza

Kısa zamanda Meclis'e sunulması beklenen düzenlemenin Meclis'ten geçip Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, kurallara uyulmadığı takdirde para cezası uygulanacak. Daire başı 1 miyon TL ceza uygulanması tasarlanan düzenlemede, eksik belge ile kiralamaya devam eden işletmelerde evler mühürlenecek. Kiralanan evlerde kalan müşterilein kimlik bilgileri, otellerda olduğu gibi Emniyet'le paylaşılacak.

Kiralama işlemlerinin takibinin daha kolay ve hızlı yapılabilmesi adına E-Devlet'te yeni bir arayüz açılacak. Bu arayüzde bilgi paylaşımı yapmayan ev sahipleri de cezai işleme tabi tutulacak.

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